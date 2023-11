Suspeita de envolvimento na morte de Rodrigo Guedes Cardoso foi flagrada com 40 pinos de cocaína e dois rádio transmissores - Reprodução/PCERJ

Publicado 15/11/2023 01:14 | Atualizado 15/11/2023 01:19

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), sob a coordenação do delegado Titular Vinícius Coutinho, prenderam nesta terça-feira (14) um mulher suspeita de participar do assassinato do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 30 anos, cujo corpo foi encontrado no início da tarde de terça, no Monte Castelo, mesmo bairro onde a mulher foi presa, em Volta Redonda.

A suspeita foi flagrada com 40 pinos de cocaína e dois rádio transmissores, após um trabalho de monitoramento e inteligência realizado pelas equipes da 93a DP. De acordo com a Polícia Civil, a mulher seria companheira de um dos gerentes do tráfico no Monte Castelo, e os dois estariam envolvidos na morte de Rodrigo, cujo corpo foi encontrado em uma cova rasa, em uma área de mato no alto do bairro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de gerenciar o tráfico fugiu durante a abordagem à sua companheira. Ele seria homem de confiança do acusado de chefiar o tráfico no bairro - Flávio Ricardo, conhecido como Flavinho - que está preso. A mulher detida foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

Policiais usam drone para encontrar corpo

O corpo do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, que estava desaparecido desde domingo (12), segundo a família, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no alto do Monte Castelo, em uma área de mato, próximo às torres de alta tensão que passam pelo bairro. O local é de difícil acesso, e por isso os policiais usaram um drone para encontrar o ponto onde o corpo teria sido deixado.

Com o drone, os policiais visualizaram uma a clareira na mata, e chegando ao local exato, verificaram que era uma cova. As ferramentas usadas para escavar o buraco estavam ao lado. Familiares que acompanhavam as buscas reconheceram o corpo do consultor esportivo.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado após investigadores da 93a DP terem recebido a informação de que traficantes do bairro - ligados à facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) - teriam assassinado Rodrigo e enterrado o corpo no alto do morro.

O carro do pai do consultor esportivo e o tênis que ele usava quando desapareceu já haviam sido encontrados anteriormente, no acesso à parte alta do Monte Castelo. A Polícia Civil continua investigando os motivos do homicídio e disponibiliza um Disque Denúncia (24) 3339-2462 (Whatsapp) para quem tiver qualquer informação sobre o crime.