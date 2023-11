Objetivo é deixar a via em condições para que a população possa ter melhor acesso ao comércio nesta época de fim de ano - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/11/2023 11:02 | Atualizado 27/11/2023 11:04

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda começou a asfaltar os dois sentidos da Rua 33, na Vila Santa Cecília, na manhã desta segunda-feira (27). Os trabalhos começaram nas proximidades da Praça Pandiá Calógeras e o objetivo, conforme combinado com lojistas e moradores da região, é deixar a via em condições para que a população possa ter melhor acesso ao comércio da via nesta época de festas de fim de ano.

Uma empresa contratada está aplicando uma camada provisória de asfalto na rua, para que as pessoas consigam chegar de carro e ônibus às lojas, consultórios e outros estabelecimentos ao longo da via, que é um dos mais importantes e movimentados centros comerciais da cidade e está passando por revitalização completa.

“Primeiro, conversamos com a empresa que assumiu a obra, com os moradores e os proprietários de estabelecimentos, e conseguimos liberar as calçadas para circulação. Agora estamos pavimentando a rua para que a população possa aproveitar o comércio neste fim de ano. A ideia é facilitar esse acesso entre a população e os comerciantes, com segurança e sem a poeira da obra, movimentando nossa economia”, explicou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Para que o asfalto começasse a ser aplicado, a obra de revitalização da Rua 33 foi interrompida neste período e será retomada após as festas de Natal e Ano Novo. De acordo com o cronograma da empresa que toca a obra, quando os trabalhos retornarem será feita a passagem do cabeamento de energia e de operadores de telefonia e internet pelo subsolo, além da aplicação do asfalto definitivo.

“À medida que o asfalto for sendo colocado, vamos iniciar nesta semana também a instalação da iluminação natalina. Será especial. Vamos deixar a Rua 33 mais bonita e atrativa para que todos possam, além de aproveitar o comércio, ter um espaço de celebração neste período de Natal e Ano Novo”, disse Neto.

Revitalização

A Rua 33 já teve a rede de água trocada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Agora, está sendo totalmente renovada e modernizada, priorizando também a acessibilidade, se tornando mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida – como cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência visual, por exemplo.

Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará em um corredor subterrâneo planejado – algo semelhante ao que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Antonio Francisco Neto.

Os pontos de ônibus também serão modernizados; haverá plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED – mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança.