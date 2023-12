Competição foi realizada nesse fim de semana, na Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na capital carioca - Divulgação/Secom PMVR

Competição foi realizada nesse fim de semana, na Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na capital cariocaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/12/2023 10:29

Volta Redonda - Alunos da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), se destacaram na X etapa do Ranking do Estado do Rio de Janeiro e Copinha Feerj (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro). A competição aconteceu nesse fim de semana, na Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na capital carioca.

Na categoria Preliminar com obstáculos de 60 cm e com 93 concorrentes, Enzo Miguel, de dez anos, foi o campeão da etapa do ranking e vice-campeão geral da Copinha Feerj. Na categoria Aspirantes, com obstáculos de 80 cm, a aluna Thicine Brune ficou em 4° lugar na Copinha Feerj.

Na categoria Preliminar, com obstáculos de 90cm, Júlia Folly conquistou a 6ª e a 8ª posição na etapa montando Lady Cartha FP e Carina FP. Na Copinha Feerj, ela conquistou o terceiro lugar. A Escola Municipal de Hipismo participou com 12 alunos no total: Ellysa, Marina, Mellina, Enzo, Fred, Danilo, Rafael, Lara, Cristina, Markus, Thiciane e Júlia.

“Quero destacar a dedicação de todos os nossos alunos e parabenizar pelos resultados alcançados em 2023. Conquistamos grandes resultados no Campeonato Estadual e no Campeonato Brasileiro de Iniciantes. Nesse fim de semana, voltamos mais uma vez com medalhas importantes para casa”, disse o professor responsável pela Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda, Yasser Pereira.

O presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, reforçou que este foi um grande ano para a “Escolinha de Hipismo”, e os alunos vêm fazendo bonito nas competições. “Mais uma grande campanha, levando novamente o nome de Volta Redonda para o pódio. Este ano nos destacamos e conquistamos 14 medalhas no Brasileiro, estamos fazendo grandes etapas nos estaduais, isso nos deixa orgulhosos e também mostra que o trabalho está sendo bem feito”, destacou.