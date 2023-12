CoordJuv estima que ações da coordenadoria alcançaram mais de 80 mil jovens entre janeiro e setembro de 2023 - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 11/12/2023 15:56

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) segue como referência para adolescentes e jovens de Volta Redonda quando o assunto é oferecer melhores oportunidades para o futuro, construção de valores sociais, acesso à cultura e lazer, educação e cidadania, entre outras questões. Segundo dados da CoordJuv, os projetos, cursos, campanhas, eventos de grande porte, palestras e ações diversas resultaram num total de mais de 80 mil envolvimentos desse grupo etário entre janeiro e setembro de 2023.

Esses números foram obtidos graças ao empenho da Coordenadoria da Juventude em incentivar o protagonismo juvenil. Para isso, a CoordJuv investe em iniciativas como a 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora, que realizou mais de 20 oficinas em mais de dez escolas municipais e estaduais, totalizando mais de 800 atendimentos e envolvendo cerca de 2.100 jovens.

Mercado de trabalho e educação

Outras ações que auxiliam jovens e adolescentes a conseguirem seu primeiro trabalho ou estágio são a plataforma Co.liga e os projetos Centro Oportunizar nas Escolas e o Centro Oportunizar nos Territórios, em que a equipe do espaço localizado na Vila Santa Cecília foi até escolas, associações de moradores e unidades do Cras (Centros de Referência de Assistência Social), e outros locais nas comunidades, para oferecer vários serviços. Entre eles estão: elaboração de currículo; ficha para o Programa Jovem Aprendiz; criação de e-mail profissional e Linkedin (rede social profissional, onde empresas conseguem buscar candidatos ideais para suas vagas); emissão de Carteira de Trabalho; e divulgação de cursos de capacitação e qualificação gratuitos. Essas iniciativas chegaram a mais de 700 jovens e adolescentes.

Na área de educação, a Coordenadoria da Juventude teve 230 jovens inscritos para o Pré-Vestibular Social, ofereceu aulas do curso de pré-vestibular Pré-Enem, realizou o Mutirão de Inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) no Centro Oportunizar e na Subprefeitura do Retiro.

Eventos para todos os jovens

Realizado em agosto, o Mês da Juventude envolveu mais de 13 mil pessoas com uma programação que teve cerca de 50 eventos, entre eles apresentações musicais, palestras, campanha de doação de sangue (“Universitário Sangue Bom”, que teve uma outra edição em novembro), rodas de conversas, workshops, visitas guiadas, passeios, pesquisas e oficinas. A CoordJuv ofereceu, ainda, apoio logístico e estrutural para o Anime Fest Fan, maior evento de cultura nerd gratuito do interior do país, realizado em janeiro e que atraiu mais de 50 mil pessoas para o Shopping Park Sul.

Outras iniciativas que merecem ser igualmente citadas são a “Semeando Liberdades”, que promoveu atividades como bate-papo sobre o meio ambiente, conservação, uso dos recursos naturais e a relação dos jovens com as áreas verdes do município no Departamento de Medidas Socioeducativas; visita/imersão à Floresta da Cicuta; Grupo Terapêutico, com acompanhamento individual a jovens que cumprem medida socioeducativa; e Roda de Conversa sobre Direitos Humanos no Centro de Socioeducação Irmã Asuncion de La Gándara Ustara (Cense). Houve, ainda, o encerramento do projeto ASA, realizado em parceria com a equipe de psicólogos do Instituto de Psicoterapia e Neuropsicologia de Volta Redonda, também no Cense.

A CoordJuv ainda esteve envolvida em projetos como o “Semeando Juventudes” ou eventos/ações como a edição Carnaval do “Se Liga Juventude”; Oficinas de Cidadania e Sustentabilidade; rodas de conversa sobre direitos humanos e juventude; o projeto “Fala Tu”, de escuta e diálogo com os coletivos e representações de juventudes no município; o curso Cinema de Gambiarra; e a visita ao Estádio Raulino de Oliveira, em que 45 estudantes do Colégio Estadual Rio de Janeiro assistiram à partida entre Volta Redonda e Bahia. Também foram realizadas ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e ao trabalho infantil, além de uma ação social em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social (Smas) no bairro Mariana Torres.

Sem descansar

Para desenvolver todos esses projetos e ações – além de conhecer outras iniciativas e trocar experiências – a equipe da Coordenadoria Municipal da Juventude participou de vários eventos, como um promovido pelo Consórcio Sul Sudeste (Cosud) com análise e explanação dos projetos e programas de juventude nos municípios do Estado do Rio de Janeiro; o 1º Encontro Estadual de Gestores e Gestoras de Política Para Juventude do RJ; o Seminário Nacional de Gestores e Gestoras Municipais de Políticas para Juventude; e Caravanas Participativas Juventude Negra Viva para elaboração do Plano Juventude Negra Viva.

Para a coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, o conjunto de atividades realizadas pela CoordJuv em 2023 mostra o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda em ter os jovens como uma de suas prioridades.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos nos três primeiros semestres de 2023. O ano tem sido de muito trabalho, mas o sentimento é de recompensa ao observamos como todas essas iniciativas têm proporcionado novas oportunidades e melhorias na vida dos jovens e adolescentes de Volta Redonda”, afirmou Larissa.