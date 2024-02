Equipes ainda encontraram 1.235 casas fechadas, sem ninguém para atender, e outras dez moradores recusaram a entrada - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 01/02/2024 16:24

Volta Redonda - A força-tarefa contra a dengue da Prefeitura de Volta Redonda encontrou 158 focos do mosquito Aedes aegypti no bairro Santa Cruz. O levantamento apontou ainda que 2.839 residências foram vistoriadas no período de 24 a 26 de janeiro pelos agentes de endemia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A maioria dos focos, segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, foi descoberto dentro das residências.

“Tivemos ainda 1.235 casas que estavam fechadas, ou seja, não tinha ninguém na residência para atender aos agentes; em outros dez imóveis, os moradores recusaram a entrada dos profissionais para fazer a vistoria. A recomendação da Secretaria de Saúde é que a população receba o agente e permita que ele faça o seu trabalho, sendo de extrema importância nesse momento em que temos um número elevado de casos de dengue em todo país”, disse a coordenadora, acrescentando que, atrelado às ações de bloqueio ao mosquito, o município conta com o apoio do fumacê UBV (Ultra Baixo Volume) do Governo do Estado.

A força-tarefa é uma junção entre as secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura (SMI) no combate ao Aedes, que é transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ação acontece semanalmente em bairros do município. Além das vistorias nos imóveis e dos serviços de orientação, a Secretaria de Infraestrutura oferece limpeza urbana, com equipes direcionadas à manutenção, como capina, roçada, limpeza geral e recolhimento de entulho. Antes do Santa Cruz, os bairros Sessenta, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças já haviam recebido a iniciativa da prefeitura.

No momento, o bairro Aero Clube está recebendo as ações de combate à dengue, que foram iniciadas na quarta-feira (31) e seguirão até esta sexta-feira (2). As próximas localidades beneficiadas com a força-tarefa serão anunciadas nas redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda (@prefeituravr).