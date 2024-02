Suspeito de 29 anos, morador do Volta Grande II, foi intimado a depor na 93ª DP por dano ao patrimônio público - Reprodução/Semop PMVR

Publicado 01/02/2024 18:51 | Atualizado 01/02/2024 19:48

Volta Redonda - O setor de Inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda identificou o homem que depredou a sede da Secretaria Municipal de Educação (SME). O suspeito de 29 anos, morador do bairro Volta Grande II, foi intimado a depor na 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) por dano ao patrimônio público.



O caso aconteceu no último domingo (28) e foi flagrado por câmeras de monitoramento da Semop. Nas imagens é possível ver quando o homem visivelmente transtornado estaciona o carro em frente à Secretaria Municipal de Educação, desce e quebra uma luminária do local. Em seguida, ele arremessa uma peça de ferro contra a janela da cozinha da secretaria e vai embora. A porta de entrada da secretaria ficou amassada. O objeto usado na depredação foi encontrado dentro do prédio.



O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que este é mais um caso em que as câmeras se mostraram eficazes em identificar e responsabilizar o autor do dano ao patrimônio público.



“Mais um caso que só foi possível desvendar com o auxílio das câmeras. Isso demonstra a importância do investimento nas câmeras feito pelo governo municipal, que vem solucionando crimes e auxiliando todas as forças de segurança nas suas ações diárias. Atos como esse, além do dano ao patrimônio público, promovem uma sensação de insegurança em um ambiente público e que é responsável pela Educação do município. Parabenizo os operadores do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), as equipes da Semop e da 93ª DP”, disse o secretário.



Qualquer denúncia de irregularidades ou crimes pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).