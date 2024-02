Jovem, de 23 anos, e adolescente de 16 anos foram flagradas com drogas por policiais militares - Divulgação/PMERJ

Publicado 01/02/2024 13:14

Volta Redonda - Uma jovem de 23 anos e uma menor de 16 anos foram detidas por suspeita de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (31), no bairro Ilha parque, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando se deparou com as duas mulheres em atitude suspeita, na Rua Darcy Ribeiro.

Os PMs abordaram a dupla, e com elas encontraram uma bolsa, com 29 pinos de cocaína (32 gramas); uma trouxinha de maconha (2,5 gramas); além de R$ 265 em dinheiro.

As suspeitas e o material apreendido foram encaminhadas para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a jovem de 23 anos foi indiciada e presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a adolescente de 16 anos foi indiciada por fato análogo dos mesmos crimes, permanecendo apreendida.