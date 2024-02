Menor de 17 anos foi apreendido com revólver cal. 38, com numeração raspada, munições e um celular roubado - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/01/2024 19:37

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam um menor de 17 anos, no final da noite desta terça-feira (30), com um revolver e um celular roubado. O flagrante foi na Rua 1o de Maio, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando foi informada por populares que dois homens armados estavam rondando o local.

Os PMs fizeram buscas pela área e avistaram um dos suspeitos descritos. Quando os policiais tentaram abordar o elemento, ele tentou sacar a arma, e um dos PMs disparou em reação, sem no entanto atingir o suspeito. Ele foi rendido e algemado, e os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com numeração raspada, e quatro munições.

Com o detido, que os PMs verificaram se tratar do menor, foi encontrado ainda um celular importado, que estava com a tela bloqueada. O menor confessou aos agentes que havia roubado o eletrônico, e foi então encaminhado à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) - junto com o material apreendido - para o registro da ocorrência.

Na delegacia, foi feito contato com a vítima de roubo, que reconheceu o celular e o menor apreendido como autor do fato. O menor permaneceu apreendido.