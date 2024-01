Reunião apresentou novo sistema de monitoramento de obras implantado na prefeitura de Volta Redonda - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/01/2024 14:11

Volta Redonda - Desde 2021, quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu o governo municipal, Volta Redonda já conta com mais de 600 obras – entre concluídas e em andamento. Os números foram apresentados nessa terça-feira (30) durante reunião no gabinete do prefeito, no Palácio 17 de julho, com a presença de secretários e gestores municipais. O encontro serviu para apresentação da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) sobre o novo sistema de monitoramento de obras que está sendo implantado na administração pública.

“É um sistema da empresa Connect, que já presta serviço para a EPD (Empresa de Processamento de Dados), e estamos ampliando essa parceria. Ele visa monitorar as obras do Orçamento Participativo e todas as outras do governo. Por isso, chamamos todas as secretarias e autarquias, porque elas são as ordenadoras de despesas e que vão alimentar o sistema”, disse a secretária e Planejamento, Cora Peixoto, que estava acompanhada do diretor de Participação Social da Seplag, Jerônimo Telles, que ajudou na implantação do sistema.

A apresentação da Seplag foi conduzida pelo diretor de Modernização e Inovação da Seplag, Oscar Ribeiro Magalhães, que explicou às equipes presentes sobre o funcionamento do sistema e como ele vai melhorar o controle e desenvolvimento das obras do governo municipal. Segundo Oscar, o sistema contempla dados como orçamentos, fiscalização, valores dos projetos, entre outras informações que vão permitir um melhor mapeamento do andamento das obras na cidade.

“A partir do mapa, a gente terá uma visão macro sobre o que está acontecendo na cidade, como os bairros estão sendo contemplados. Teremos uma noção do que a gente pode desenvolver para contemplar mais bairros”, explicou o diretor, acrescentando que servidores de cada área da prefeitura serão capacitados para alimentar o sistema com as informações de cada pasta.

“A reunião foi justamente voltada para esse foco: de que as secretarias demandassem alguns funcionários para que contribuíssem com a gente com a atualização da ferramenta, o máximo de tempo real possível. Para que essas informações sejam mais eficientes”, disse Oscar.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância desse tipo de ferramenta na administração municipal, citando que a implantação do novo sistema com a colaboração de cada secretaria e autarquia vai permitir mais eficiência no desenvolvimento das obras públicas, sejam realizadas pelo próprio município ou em parceria com outras esferas de governo.

“Neste ano Volta Redonda completa 70 anos. Muita coisa já foi entregue, como o Centro Cardiológico, a modernização da Policlínica da Mulher, e temos muitas obras importantes acontecendo e que vão melhorar a vida da nossa população: o Hospital da Criança, a reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), as obras de mobilidade urbana, entre outras. São mais de 600, incluindo as do Orçamento Participativo, que buscamos atender todas as demandas dos moradores. A cidade está se transformando e, com essa nova ferramenta, vamos conseguir avançar ainda mais”, frisou o prefeito.