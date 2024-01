Encontro debateu questões de segurança pública ligadas ao bairro e outras ações do governo municipal - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 30/01/2024 15:00

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, participou na noite de segunda-feira (29) de uma reunião com moradores do bairro Aero Clube, em Volta Redonda. O encontro debateu questões de segurança pública ligadas ao bairro e outras ações do governo municipal, como a força-tarefa contra a dengue que será realizada pela prefeitura a partir desta quarta-feira (31). Cerca de 60 moradores participaram do encontro.

A reunião aconteceu a pedido do presidente da associação de moradores do Aero Clube, Alessandro Auad. Ele afirmou que o secretário municipal de Ordem Pública tem sido um grande parceiro do bairro e sempre atento às questões de segurança pública.

Luiz Henrique reforçou que o sucesso da segurança pública passa pela participação da sociedade, e por isso faz questão de estar pessoalmente nos encontros com os moradores.

“Falamos sobre a segurança de proximidade, da necessidade da participação da sociedade, da questão de sempre buscarmos uma solução harmônica. Não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Todas as vezes que formos chamados estaremos presentes para entender as demandas do bairro e da população como um todo, para que o policiamento seja cada vez mais eficaz em suas ações”, disse o secretário.

Em breve, através do Sistema Integrado de Segurança, que hoje ocorre nos bairros Retiro e Aterrado, todos os bairros de Volta Redonda serão beneficiados com a expansão do policiamento. Com isso, os 250 policiais militares já capacitados, em conjunto com a Guarda Municipal, percorrerão diariamente todas as regiões da cidade.