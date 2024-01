Oficinas de capacitação e inclusão produtiva, que acontecem a partir da próxima segunda-feira (5) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/01/2024 14:35

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para oficinas de capacitação e inclusão produtiva, que acontecem a partir da próxima segunda-feira (5 de fevereiro) nos 31 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Inclusão Produtiva (CIP) e no Centro Especializado de Produção Alimentar (Cepa).

As oficinas contarão com atividades voltadas para diversas áreas, como: Arte com Costura e em Vidro; Artesanato; Cabelereiro; Barbeiro; Culinária; Design de Sobrancelha; Estética e Massagem Relaxante; Garçom e Metre; Serigrafia e Manicure. O principal objetivo é oferecer capacitação e qualificação profissional para a população, além de inserir novos profissionais no mercado de trabalho.

De acordo com a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, as oficinas foram criadas com o intuito de fortalecer a autonomia dos usuários dos Cras e qualificá-los para o mercado de trabalho.

“Além de oferecer qualificação profissional aos nossos usuários dos Cras, principalmente para aqueles que se encontram em vulnerabilidade social, buscamos também resgatar a autoestima do público participante. Mostrar que todos são capazes, independentemente de idade, sexo, condição social ou financeira”, disse Marlene.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, ressalta que capacitar a população que tanto precisa é de extrema importância.

“Nosso intuito é de proporcionar uma oportunidade de geração de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade e fragilidade de vínculos, bem como fortalecer a convivência comunitária. Também pretendemos ensinar essas novas técnicas, capacitar as famílias para que possam produzir e aumentar suas rendas”, apontou.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem procurar a unidade do Cras mais perto de sua residência, assim como o Centro de Inclusão Produtiva (CIP) ou o Centro Especializado de Produção Alimentar (Cepa).