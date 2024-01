Homem foi até a janela do carro do médico e, após algumas facadas, cravou a arma no tórax do médico - Divulgação/PCERJ

Publicado 29/01/2024 20:11

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), sob a coordenação do delegado titular, Vinícius Coutinho, e do delegado adjunto, José Carlos Pereira Neto, prenderam em flagrante no início dessa manhã de segunda-feira (29), por volta das 8h30, um homem de 32 anos, acusado de esfaquear o médico Érick Alves Pinto, de 37 anos. Érick, conhecido como “Pingo”, é filho da ex-secretária de Saúde e atual coordenadora do programa de Saúde Mental de Volta Redonda, Suely Pinto. O crime ocorreu por volta de 7h10 desta segunda, nas proximidades da Policlínica da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Civil, o acusado compareceu à delegacia, por volta das 7h30, se passando por vítima de uma tentativa de agressão. O homem afirmava que o motivo da briga teria sido uma situação envolvendo a entrega do seu enteado à atual companheira dele. O pai da criança é o médico esfaqueado. Agentes do núcleo de homicídio da 93ª DP perceberam que na versão apresentada havia contradições e, em diligência, localizaram a ex-esposa do médico, que disse aos policiais que o agressor se dirigiu até a janela do carro de Érick e tentou, insistentemente, golpeá-lo com a faca, enquanto o médico tentava se defender das facadas. Em um dos golpes, o homem cravou a faca no tórax de Érick. A vítima foi socorrida às pressas e levado ao Hospital São João Batista, onde passou por uma cirurgia urgente. Informações indicam que seu estado de saúde é considerado grave. A faca utilizada no ataque foi apreendida. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. fotogaleria

