Interessados podem se inscrever entre os dias 1º e 29 de fevereiro - Arquivo

Publicado 29/01/2024 11:18

Volta Redonda - O Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool de Volta Redonda (Comuda-VR) abre, a partir da próxima quinta-feira (1º de fevereiro), inscrições para a conferência municipal em que será realizada a eleição dos representantes da sociedade civil para a gestão 2024/2026 do conselho. A Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool de Volta Redonda acontecerá no dia 19 de março, das ao meio-dia, no Auditório II do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado.

Poderão se candidatar representantes de associações de moradores, clínicas, centros ou comunidades de tratamento para químico-dependência, instituições religiosas e outras que prestem serviços de atendimento e prevenção ao uso de drogas e álcool. Serão eleitos 11 conselheiros, sendo um titular e um suplente para cada entidade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de fevereiro pelo link https://bit.ly/COMUDAVR; ou de forma presencial, das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h, na sede do Comuda-VR (Avenida Paulo de Frontin, nº 457, 1º Andar, sala 108, Aterrado).

Para que a inscrição seja validada, é necessária uma lista de documentos que podem ser entregues na sede do Comuda-VR ou enviados para o e-mail comudavr2017@gmail.com. Os documentos necessários são: Ficha de Inscrição; Cópia autenticada do CNPJ das Instituição, em situação ativa; Cópia do Estatuto Social com registro atualizado em cartório; Alvará de Licença; Cópia do Regimento Interno (se houver); Cópia da ata de eleição da última reunião da diretoria; Ofício com a logomarca da Instituição indicando o titular e suplente, com seus respectivos telefones e e-mails.