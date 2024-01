Policiais localizaram os dois suspeitos, de 29 e 26 anos, em Pinheiral, com parte dos materiais roubados - Reprodução/PCERJ

Publicado 28/01/2024 12:39 | Atualizado 28/01/2024 15:32

Volta Redonda - Dois homens que estariam envolvidos em um assalto à residência ocorrido na quinta-feira (25), no Residencial Mata Atlântica, na região do Jardim Belvedere, em Volta Redonda, foram presos na noite de sexta-feira (26), no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. A prisão foi realizada por policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), com apoio de equipes da Polícia Militar.

A ação para prender os criminosos ocorreu após um trabalho de investigação das equipes da 93a DP, que identificou os envolvidos no assalto e realizou uma diligência em Pinheiral, cidade vizinha a Volta Redonda.

Na ação, os policiais localizaram os dois suspeitos - de 29 e 26 anos, que também comandariam o trafico de drogas na localidade - na Rua Manoel Torres, no bairro Cruzeiro, com parte dos materiais roubados da residência. Entre os produtos estavam oito frascos de perfumes importados, três celulares, uma torradeira elétrica, jogo de copos de cristal, um processador elétrico, um espremedor de frutas, um par de tênis, e uma mochila. Por volta de 5h30 de sábado (27), os agentes recuperaram o veículo da vitima, um Chevrolet Ônix, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Todos os suspeitos de envolvimento no roubo foram identificados e reconhecidos pela vítima.

Assalto à residência

O assalto à residência ocorreu na noite de quinta-feira (25), por volta das 22 horas. Três criminosos invadiram a casa, que fica no residencial Mata Atlântica, por um terreno baldio, e surpreenderam a dona da casa, de 50 anos. No imóvel, estavam a mulher e seus dois filhos, que foram ameaçados de terem os “dedos cortados” caso a vítima não colaborasse com os criminosos. O trio deixou a residência somente na manhã seguinte, por volta de 7h, no carro da vítima, levando os bens roubados da residência.

Os presos foram indiciados por receptação e depois recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça. O material foi apreendido, e as investigações continuam para apurar outros envolvidos, de acordo com a Polícia Civil.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações, por meio de Disque Denúncia da 93a DP (Volta Redonda), no Whatsapp (24) 3339-2462.

Outros crimes

Volta Redonda foi palco de outro assalto à mão armada, na manhã deste sábado (27), que terminou com uma vítima assassinada. O roubo foi em uma loja especializada em celulares, em um prédio na Rua 556, no bairro Aterrado.

De acordo com informações da polícia, o vendedor da loja, identificado como Edson Martins de Almeida, de 24 anos, foi amarrado junto com um cliente pelos criminosos, e baleado na cabeça, mesmo sem ter esboçado qualquer reação ao assalto. Ele teria sido contratado para trabalhar na loja há cerca de seis meses.

O crime foi praticado por dois homens armados, que entraram no prédio usando coletes de um aplicativo de entregas de refeições. Os criminosos teriam fugido em uma motocicleta, levando celulares da loja. A Polícia Militar fez buscas pela área, mas não encontrou os suspeitos. A investigação está a cargo da Polícia Civil.

Na quinta-feira (25) à noite, um motoboy também teve a moto roubada por um elemento armado, após fazer uma entrega na Rua D, no bairro Conforto. Ainda não há pistas sobre o criminoso.