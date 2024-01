Prefeito Neto assinou documento junto com a pró-reitora de Assuntos Acadêmicos do UGB-Ferp, Elisa Alcântara - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/01/2024 15:24 | Atualizado 28/01/2024 15:24

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, assinou nesta semana, em seu gabinete, um convênio com o UGB-Ferp (Centro Universitário Geraldo Di Biase) para beneficiar servidores públicos com descontos especiais para cursos de graduação na instituição.

A assinatura contou com a presença da pró-reitora de Assuntos Acadêmicos do UGB-Ferp, Elisa Alcântara. A parceria prevê descontos de até 50% através do projeto “Formar”, do UBG-Ferp, e mais 10% nas mensalidades até o fim no curso; além dos servidores; seus dependentes de primeiro grau também terão acesso aos descontos especiais. O benefício é válido para alunos ingressantes em 2024.

O prefeito Antonio Francisco Neto citou que o convênio será um grande incentivo aos servidores municipais, ajudando o crescimento profissional deles e de seus dependentes. “Só tenho que agradecer ao UGB por mais essa parceria. Vamos incentivar nossos servidores e seus filhos a procurar o UGB”, disse Neto.

Segundo Elisa Alcantara, essa é uma grande oportunidade que os servidores terão para ingressar em um curso de graduação.

“O UGB-Ferp e a prefeitura já são parceiros há muito tempo. Desenvolvemos vários projetos juntos e esse, com certeza, é mais um em que toda a cidade de Volta Redonda sai ganhando. Além disso, os servidores encontrarão uma estrutura de qualidade, professores altamente capacitados e um campus em uma localização privilegiada”, ressaltou.

Cursos oferecidos no campus Volta Redonda:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Educação Física

Direito

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Fonoaudiologia

Gestão de Recursos Humanos

Ciências Biológicas

História

Letras

Pedagogia

Nutrição

Psicologia

Sistemas de Informação

Terapia Ocupacional