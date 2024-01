Médico Érick Alves Pinto, de 37 anos, morreu na noite desta terça-feira (30), no Hospital São João Batista - Reprodução redes sociais

Médico Érick Alves Pinto, de 37 anos, morreu na noite desta terça-feira (30), no Hospital São João BatistaReprodução redes sociais

Publicado 31/01/2024 09:44 | Atualizado 31/01/2024 09:49

Volta Redonda - O médico Érick Alves Pinto de Albuquerque Dias, de 37 anos, morreu na noite desta terça-feira (30), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele foi esfaqueado na manhã desta segunda-feira (29), pelo atual companheiro da ex-mulher, quando foi pegar o filho com o homem, de 32 anos. O médico - conhecido como “Pingo” - foi atingido no peito pela facada, e teve o coração ferido pela arma. Ele foi socorrido em estado grave logo após o crime e estava internado no HSJB, onde passou por diversas cirurgias, mas não resistiu.

‘Pingo’ era filho da ex-secretária de Saúde de Volta Redonda, e atual coordenadora do programa de Saúde Mental da cidade, Suely Pinto.



Acusado foi preso

O acusado foi preso em flagrante, após procurar a 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) afirmando ter sido vítima de agressão por parte do médico. Durante o depoimento, por volta de 8h30 de segunda-feira (29), agentes do núcleo de homicídios da 93ª DP perceberam que havia contradições e, em diligência, localizaram a ex-esposa do médico, que disse aos policiais que o agressor se dirigiu até a janela do carro de Érick e tentou, insistentemente, golpeá-lo com a faca, enquanto o médico tentava se defender. Em um dos golpes, o homem cravou a faca no tórax de Érick.

Após a informação obtida pelos policiais, o acusado foi preso em flagrante, ainda durante o depoimento na delegacia.

O crime ocorreu por volta de 7h10 desta segunda, nas proximidades da Policlínica da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. A faca utilizada no ataque foi apreendida. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.