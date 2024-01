Centro Pop oferece acesso a serviços essenciais como higiene, alimentação, lavanderia e documentos civis - Divulgação/Secom PMVR

Centro Pop oferece acesso a serviços essenciais como higiene, alimentação, lavanderia e documentos civisDivulgação/Secom PMVR

Publicado 31/01/2024 14:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda fez um balanço do encerramento das atividades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop, em dezembro de 2023. O espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, oferece acesso a serviços essenciais como higiene, alimentação, lavanderia e documentos civis.

No último mês de 2023, o espaço conseguiu a inserção de 13 pessoas no mercado de trabalho, contribuindo para a reintegração social e econômica. O levantamento também traz números dos Serviços de Atendimento ao Migrante (SAM), que funcionam na Rodoviária Francisco Torres, sendo um ponto importante de apoio. Em dezembro de 2023, foram atendidos no local 268 migrantes, proporcionando 76 passagens para o retorno às suas cidades de origem.

“O Centro Pop é um refúgio vital para as pessoas em situação de rua. Nossos dedicados assistentes sociais e psicólogos estão prontos para oferecer atendimento técnico, e o intuito é dar oportunidade para que essas pessoas possam retomar suas vidas junto de seus familiares, retornarem ao mercado de trabalho, e seguirem com suas vidas em sociedade”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte.

Outros serviços

Em parceria com o SOS, o Centro Pop disponibiliza 16 vagas mensais para pernoite, além de encaminhamentos para o abrigo municipal Seu Nadim. O serviço da Smas também oferece o aluguel social, conforme avaliação e acompanhamento dos usuários.

Em relação à alimentação, todos os dias o Centro Pop oferece cerca de 50 almoços e 35 cafés e lanches da tarde, garantindo que as necessidades básicas dos usuários sejam atendidas.

O espaço conta ainda com oficinas de capoeira e artesanato, que promovem desenvolvimento pessoal e integração. E, em parceria com o Departamento de Proteção Básica (DPB), o Centro Pop realiza grupos de convivência no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Monte Castelo, fortalecendo laços comunitários e incentivando interações com outros serviços.

“No Centro Pop, acreditamos no poder da comunidade e na transformação positiva! Juntos, estamos construindo um futuro mais acolhedor e inclusivo para todos”, afirmou Carla Duarte.