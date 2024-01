Mais de 700 crianças e adolescentes participarão dos passeios, que vão até quinta-feira (1o de fevereiro) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/01/2024 16:14

Volta Redonda - As atividades promovidas pela “Colônia de Férias”, da Prefeitura de Volta Redonda, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), estão sendo encerradas nesta semana, com visitas ao Zoológico Municipal (Zoo-VR). Mais de 700 crianças e adolescentes participarão dos passeios ao Zoo-VR, que começaram nessa terça-feira (30) e vão até quinta-feira (1o de fevereiro).

A Colônia de Férias, que teve início no último dia 15, beneficiou crianças e adolescentes dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), com idades entre 5 e 15 anos, participantes dos serviços da assistência social do município. Durante as primeiras semanas foram realizadas atividades lúdicas nos Cras, com o auxílio do Caminhão da Brinquedolândia, além de visitas ao Parque Aquático e ao ginásio poliesportivo do bairro São Geraldo.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, destacou que a Colônia de Férias é uma alternativa para que as crianças e adolescentes dos territórios onde funcionam os Cras possam, no período das férias escolares, serem atendidas com atividades de recreação e esportivas mais próximas de suas residências.

“Além de ser um espaço para cultivar o lúdico neste período de férias escolares, a Colônia de Férias é uma excelente oportunidade de busca ativa. É de extrema importância aproximar a comunidade dos espaços de atendimento da secretaria, o que é muito importante para que possam acessar os serviços ali ofertados para a garantia de seus direitos, sempre que precisar”, finalizou.

Programação do passeio ao zoológico

O passeio ao Zoológico Municipal foi dividido por regionais para atender as crianças do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), em dois horários: 7h30 às 11h e das 13h às 16h.

Na terça, as crianças e adolescentes beneficiados foram da Regionais I e II, que abrangem os bairros Padre Josimo, Siderlândia, Jardim Belmonte, Santa Cruz, Voldac, Aero Clube, Mariana Torres, Vila Brasília, Retiro, Açude, Santa Rita de Cássia, Morada do Campo, Belo Horizonte e Coqueiros.

Nesta quarta foi a vez das Regionais III e IV, beneficiando os bairros São Sebastião, Três Poços, Água Limpa, São Luís, Candelária, Dom Bosco, Caieiras, Nova Primavera, Santo Agostinho, Vila Americana, Volta Grande, Ilha Parque.

Na quinta-feira será a vez das Reginais V e VI, envolvendo os bairros Roma II, Vila Rica, São Cristóvão, Jardim Ponte Alta, Rústico, São Carlos e Monte Castelo.