Homem trabalhava na obra de construção de unidade da rede de supermercados Royal, como funcionário da empreiteira NTC - Reprodução

Homem trabalhava na obra de construção de unidade da rede de supermercados Royal, como funcionário da empreiteira NTCReprodução

Publicado 31/01/2024 16:33

Volta Redonda - Um homem de 28 anos, identificado como Gustavo Gabriel Galvão Alves, foi encontrado morto em uma obra de construção de um supermercado na Rua 12, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, no fim da noite desta terça-feira (30). Ele trabalhava na obra de construção de uma unidade da rede de supermercados Royal como funcionário da empreiteira NTC, e era natural de Montes Claros (MG).

As causas da morte ainda estão sendo apuradas, mas segundo informações preliminares da Polícia Militar, a corporação foi acionada para averiguar a informação de que um trabalhador havia morrido eletrocutado no local. A perícia foi acionada e o corpo foi levado em seguida para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços.

Em nota divulgada para a imprensa, o grupo Royal lamentou a morte do colaborador e afirmou que o caso está sendo apurado.

“O colaborador da empreiteira terceirizada NTC Gustavo Gabriel Galvão Alves veio a óbito em nossas instalações no dia de ontem (30/01/2024). A empreiteira NTC é responsável pelo colaborador e está apurando os fatos e, nós do Grupo Royal, estaremos acompanhando. Lamentamos profundamente e apresentamos nossas sinceras condolências aos amigos e familiares”, diz a nota.