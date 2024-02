Cerimônia com representantes das unidades da Secretaria de Educação e da Fevre foi no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/01/2024 20:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu a cerimônia de posse dos diretores Gerais e diretores Adjuntos de todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, na tarde desta quarta-feira (31), no Teatro Franklin de Carvalho Junior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Cento e um diretores Gerais e 95 diretores Adjuntos das 96 escolas da Secretaria Municipal de Educação (SME) e dos cinco colégios da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) foram nomeados para o quadriênio 2024 a 2027.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou da cerimônia e desejou sucesso aos novos diretores da Rede Municipal de Ensino.

"Agradeço a todos os diretores por aceitar o desafio de cuidar das nossas escolas e, principalmente, dos nossos alunos. Além disso, agradeço a todos os profissionais, fundamentais para que nossa cidade seja referência na Educação. Com Sodré (secretário de Educação - Sérgio Sodré) e Caio (Teixeira - presidente da Fevre), vamos avançar ainda mais. Vocês merecem essa grande festa", afirmou o prefeito.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, ressaltou: "Vocês são a ligação entre a administração e a comunidade escolar. Sei como é necessário dedicação para dirigir uma escola. Obrigado".

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, também falou aos representantes das unidades de ensino.

"Estamos quebrando um paradigma aqui hoje. Pela primeira vez, temos amigos e familiares compartilhando esse momento tão importante para toda cidade. Ver todos vocês aqui, prestigiando a Educação é motivo de muita alegria", falou Sodré.

Representando os diretores Gerais, falou Silvana Xavier Lima, da Escola Municipal Amazonas, que fica no bairro Retiro. "Estou como diretora Geral há 22 anos. Não é fácil, mas é gratificante. Recomendo agir com dedicação e afinco, sabedoria e discernimento", aconselhou Silvana.

Já Úrsula Souza da Silva, da Escola Municipal Especializada Profª Dayse Mansur da Costa Lima, que funciona no Aterrado, discursou em nome dos diretores Adjuntos. "Atuo desde 2012 na educação e há nove na direção adjunta. Destaco o conhecimento do nosso papel, aliado ao vínculo com a comunidade como caminho para acertar", disse.

Também prestigiaram a cerimônia o vice-prefeito Sebastião Faria de Souza; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Patrícia Carla Vieira Romão Botelho; as subsecretárias de Educação, Virgínia Helena da Silva Pires e Valéria Cristina Ramos Lamim Silva; a chefe de Gabinete da SME, Josiane da Silva Costa Gonçalves; a diretora do Departamento Pedagógico da SME, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho; além de servidores da Secretaria Municipal de Educação e da Fevre.