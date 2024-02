Suspeito confessou ter furtado material em supermercado, na Amaral Peixoto, e farmácia, no bairro Nove de Abril - Divulgação/PMERJ

Suspeito confessou ter furtado material em supermercado, na Amaral Peixoto, e farmácia, no bairro Nove de AbrilDivulgação/PMERJ

Publicado 01/02/2024 12:43

Volta Redonda - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por furto, na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) que atuam no bairro foram acionados por comerciantes, para verificar a informação de que um suspeito de cometer furtos na região, no dia anterior, estaria em um loja de departamentos, tentando furtar novamente.

Segundo as informações repassados aos policiais militares, o homem estaria com uma sacola plástica dentro da loja, em atitude suspeita, e ao perceber que estava sendo observado, saiu do estabelecimento e entrou em um automóvel HB20 preto.

Em patrulhamento pel bairro, os PMs localizaram o veículo na Rua Desembargador César Salamonde, e após uma revista encontraram diversos produtos em uma sacola plástica verde. O suspeito confirmou aos policiais que havia furtado o material em um supermercado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e em uma farmácia no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. Com o suspeito foram encontrados três caixas de bombom, quatro latas de energético, uma garrafa térmica e materiais de perfumaria (sabonetes, dois perfumes e um desodorante).

O suspeito afirmou ainda que o veículo abordado seria de aplicativo, e o motorista não sabia que ele levava produtos furtados.

Os PMs então conduziram o suspeito para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), e em seguida foram até o supermercado, onde o gerente verificou as câmeras de vigilância e constatou que o homem cometeu o furto por volta de 10h50 da manhã, naquele mesmo dia. O gerente compareceu a delegacia para realizar o registro da ocorrência. O suspeito permaneceu preso na 93a DP por furto.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, celebrou mais um caso solucionado com o apoio da população e do Sistema Integrado de Segurança, mas ressaltou que o grupo de WhatsApp que favorece o policiamento de proximidade não substitui os canais de urgência e emergência - 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

“Já haviam registros de ocorrências sobre esse fato que, com essa prisão, pôde ser responsabilizado quem havia cometido tantos delitos e até então estava impune. Graças à participação da população, ao monitoramento da Ordem Pública, tivemos êxito. Esse é mais um exemplo claro do que a gente prega: ‘não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, afirmou o secretário.