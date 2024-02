Flagrante foi na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, envolvendo três carros, mas sem feridos - Reprodução/Semop PMVR

Publicado 31/01/2024 20:20 | Atualizado 31/01/2024 20:25

Volta Redonda - Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda flagraram na noite de terça-feira (30) um acidente ocorrido na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. A colisão envolveu três veículos de passeio.



As imagens mostram quando o motorista de um Ford KA colide na traseira de um Corsa. Com a batida o veículo atinge um Fiat Strada que deixava uma vaga de estacionamento. Não houve feridos.



O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que para evitar acidentes como esses é importante redobrar a atenção no trânsito.



“Acidentes como esse que registramos pelo sistema de monitoramento por câmeras podem servir de exemplos para que possamos fazer um trânsito mais seguro. Todo cuidado e atenção são necessários quando estamos conduzindo um veículo”, disse Luiz Henrique.