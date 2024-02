Suspeito foi preso com pistola, carregadores, munição e caderno com anotações do tráfico de drogas - Divulgação/Secom PMVR

Suspeito foi preso com pistola, carregadores, munição e caderno com anotações do tráfico de drogasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/02/2024 11:21

Volta Redonda - Um homem de 24 anos foi preso com uma pistola 9mm, na tarde deste domingo (4), por policiais militares do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia (GAT I), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, por homicídio. Depois de receber informações sobre o acusado de homicídio, que seria do bairro Califórnia, os PMs conseguiram detê-lo no Condomínio Girassol. Com o homem foram encontrados, além da pistola 9mm, 31 munições de 9mm, dois carregadores, uma touca ninja, um celular, R$ 260 em dinheiro e um caderno com anotações do tráfico de drogas. O preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

