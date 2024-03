Novo espaço fica na Rua Coroados, no bairro Aterrado, em um imóvel adquirido pela prefeitura - Cris Oliveira?Secom PMVR

Publicado 16/03/2024 15:21

Volta Redonda - A Farmácia Municipal de Volta Redonda, ligada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai ganhar um novo espaço para atender melhor a população. Será em um imóvel na Rua Coroados, no bairro Aterrado, adquirido pela prefeitura e onde funcionarão os setores de distribuição e a central de abastecimento farmacêutico municipais.

De acordo com levantamento da SMS, o novo espaço possibilita adequação, atendendo as normas sanitárias, com área de armazenamento climatizada e a guarda total dos medicamentos adquiridos, além de área de carga e descarga, salas para a administração e espaço para a instalação de duas recepções que visam atender a demanda atual dos Setores 1 e 2 de dispensação da Farmácia Municipal.

“Vamos levar todo o serviço da Farmácia Municipal para um espaço mais adequado, com mais conforto e comodidade para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Esse é um investimento para assegurar o abastecimento contínuo e a qualidade da assistência farmacêutica na rede pública de saúde”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A nova Farmácia Municipal funcionará em uma edificação de 553 metros quadrados localizada em uma área total de 660 metros quadrados. O imóvel atende as necessidades da Secretaria de Saúde para a transferência da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e dos Setores 1 e 2 de dispensação da Farmácia Municipal.

O prefeito Antonio Francisco Neto falou sobre a importância de mais esse investimento na Saúde de Volta Redonda que, segundo ele, começou sua recuperação em 2021, quando retornou à gestão do governo municipal. De lá pra cá, foram muitos investimentos, com destaque para ampliação no número de leitos da rede hospitalar, reforma de unidades básicas, aquisição de equipamentos modernos e contratação de mais profissionais, entre outras ações.

“E vem mais por aí. O Hospital do Retiro já recebeu melhorias e vai ser ampliado, as obras dos hospitais da Criança, São João Batista e Veterinário estão avançando. São muitos investimentos que vêm resultando em um melhor atendimento a quem mais precisa. E muito dessas conquistas são graças a parceiros como o Governo do Estado. O governador Cláudio Castro tem, desde o início, ajudado Volta Redonda, inclusive na área da saúde”, afirmou Neto.