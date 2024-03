Motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local - Reprodução

Publicado 15/03/2024 11:16

Volta Redonda - Um homem de 51 anos morreu no início da noite desta quinta-feira (14), após um tronco de árvore cair em cima do carro que ele dirigia, na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima - identificada como Welder Almeida - morreu ainda no local do acidente. Ainda não há informações sobre como teria ocorrido o acidente.

Os peritos da Polícia Civil foram acionados, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, pelo rabecão do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para atender à ocorrência.

O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).