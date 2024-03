Para atualizar ou pedir inclusão no CadÚnico é obrigatório levar documentos originais de todos os moradores da residência - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Para atualizar ou pedir inclusão no CadÚnico é obrigatório levar documentos originais de todos os moradores da residênciaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 14/03/2024 15:29

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda realiza nesta sexta-feira (15), das 7h às 18h, um mutirão de inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Retiro. O objetivo, de acordo com a secretaria, é oferecer um horário estendido para beneficiar quem precisa fazer ou atualizar seu cadastro e garantir o acesso a benefícios do Governo Federal.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, lembra que o CadÚnico é a porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal para famílias com até três salários mínimos, ou até meio salário mínimo por pessoa. E ele precisa ser atualizado de dois em dois anos ou quando há mudança no número de integrantes da família, mudança de endereço ou alteração da renda familiar.

“O CadÚnico dá acesso a programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros benefícios. Para quem tem dificuldade em disponibilidade de horário estamos ampliando o atendimento, e quem precisa atualizar ou fazer o cadastro pode aproveitar essa oportunidade”, disse a secretária, acrescentando que não é necessário agendamento para ser atendido durante o mutirão.

Para atualizar ou pedir a inclusão no CadÚnico é obrigatório levar todos os documentos originais – não serão aceitas cópias – de todos os moradores da residência. Os documentos necessários para o recadastramento são: Carteira de Identidade com foto, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência.

O Cras Retiro – Jacintho Trombet de Andrade – fica na Rua Grandes Lojas, nº 107.