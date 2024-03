Suspeito permaneceu preso na 93a DP (Volta Redonda), sendo indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Divulgação/PMERJ

Suspeito permaneceu preso na 93a DP (Volta Redonda), sendo indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráficoDivulgação/PMERJ

Publicado 13/03/2024 15:16

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM (Volta Redonda) prenderam um suspeito de tráfico na noite desta terça-feira (12), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Guarnições do P2 (Serviço Reservado) e do GAT I (Grupo de Ações Táticas da 1a Companhia) receberam informações de que suspeitos estariam traficando na Rua 6, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

As equipes fizeram um cerco no local e conseguiram deter um homem de 24 anos, que estava com 26 pinos de cocaína; 67 tiras de maconha; um rádio transmissor; e R$ 40. O material foi periciado posteriormente e foram confirmados 72 gramas de cocaína e 302 gramas de maconha.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência. O suspeito permaneceu preso, sendo indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.