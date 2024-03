Escritores de Volta Redonda podem se inscrever até 15 de abril, pelo e-mail concursos@avl.org.br - Arquivo/Secom PMVR

Escritores de Volta Redonda podem se inscrever até 15 de abril, pelo e-mail concursos@avl.org.brArquivo/Secom PMVR

Publicado 11/03/2024 15:59

Volta Redonda - A edição 2024 do projeto “Poesia & Ponto” está com as inscrições abertas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a AVL (Academia Volta-redondense de Letras), consiste em expor obras literárias (poesias) em painéis artísticos espalhados em pontos de ônibus do município.

Podem se inscrever escritores de Volta Redonda até o dia 15 de abril, exclusivamente pelo e-mail concursos@avl.org.br. Este ano, o tema das poesias será em homenagem aos 70 anos do município, celebrado em 17 de julho. Os interessados podem ter acesso ao edital no site www.avl.org.br.

“O Poesia & Ponto chega este ano a sua terceira edição. O projeto foi criado para incentivar a produção literária e a ocupação dos espaços públicos com poesias. Uma ideia inovadora e que vem ganhando força a cada ano”, comentou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A equipe da Academia Volta-redondense de Letras selecionará obras de escritores nascidos ou residentes no município.

“Os trabalhos selecionados serão entregues à Secretaria de Cultura, que será responsável pela impressão, produção da arte e divulgação das obras em equipamentos e espaços públicos da cidade. A AVL publicará um livro com os textos selecionados”, finalizou o secretário.