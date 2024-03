Prefeito Neto recebeu nesta segunda-feira (11) profissionais da Casa do Empreendedor e representantes do Sebrae - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/03/2024 10:26

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor da Prefeitura de Volta Redonda foi destaque em evento de entrega do Selo Sebrae de Referência em Atendimento. O município saiu da cerimônia, na última quarta-feira (6), com o troféu que confere o “Selo Ouro”, a mais alta honraria no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini, explicou que o objetivo do prêmio é reconhecer e valorizar a qualidade dos serviços prestados pelos parceiros da entidade.

“O trabalho nas salas é realizado por profissionais da prefeitura em locais mantidos pelo Poder Público municipal, com o apoio do Sebrae”, explicou Paola, enfatizando a importância da parceria com as prefeituras para levar orientação e capacitação a um número cada vez maior de empreendedores no Estado do Rio de Janeiro.

“Parabéns ao coordenador da Casa do Empreendedor e sua equipe pelo merecido reconhecimento e contribuição para o desenvolvimento local”, disse a coordenadora.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, afirmou que a Casa do Empreendedor tem papel fundamental para o crescimento econômico do município.

“O prêmio ‘Selo Ouro de Referência em Atendimento’ concedido pelo Sebrae reconhece e divulga as boas práticas municipais, dando visibilidade ao gestor que acredita e investe em programas e ações que buscam o desenvolvimento da cidade que governa, valorizando os pequenos negócios locais. E Volta Redonda é um exemplo disso”, falou Sodré.

Segundo a coordenadora técnica da Casa do Empreendedor e administradora do Regin, Cristina Moura, só leva o “Selo Ouro” quem consegue cumprir todas as metas propostas durante o ano de referência em um prazo determinado.

“Volta Redonda conquistou nota máxima na avaliação do Sebrae após cumprir com êxito as 24 tarefas propostas durante o ano de 2023, primeiro ano de adesão ao prêmio. Os testes passam por número de atendimentos; atendimento ao cliente; palestras para os microempresários; treinamento da equipe; entre outros”, citou.

Essa premiação, na capital carioca, deu a Volta Redonda o direito de concorrer ao “Selo Diamante de Referência em Atendimento”, concedido em âmbito nacional, desde que o município cumpra os desafios apresentados pelo Sebrae em 2024.

“Tenho orgulho de toda a equipe da Casa do Empreendedor. Agora, em 2024, vamos nos dedicar para cumprir as tarefas propostas pelo Sebrae para concorrer ao Selo Diamante de Referência em Atendimento”, afirmou o coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da Jucerja Volta Redonda, Haroldo Fernandes.

Homenagem

Para celebrar a conquista e homenagear a equipe vencedora, o prefeito Antonio Francisco Neto recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira (11) os profissionais da Casa do Empreendedor e representantes do Sebrae. Em seu discurso, Neto agradeceu pelo trabalho realizado por todos os envolvidos.

“Parabéns a todos pela conquista. Mostra que Volta Redonda vem se reorganizando, se reconstruindo e dando resultados positivos. Estamos voltando a ser referência em várias áreas. E o incentivo e o atendimento de qualidade ao empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade”, frisou o prefeito.

O encontro no gabinete do Palácio 17 de Julho contou com a presença de diversos secretários municipais e gestores de autarquias, que participaram em seguida de um café da manhã comemorativo pela conquista.