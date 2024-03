Cerca de 150 funcionários estão nas ruas, além de maquinário como caminhões e retroescavadeiras - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/03/2024 11:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realizou neste sábado (9) um mutirão em vários bairros da cidade para executar os serviços de capina, roçada e retirada de mato e entulho. No total, cerca de 150 funcionários foram para as ruas, além da utilização de maquinário como caminhões e retroescavadeiras.

O serviço de retirada de entulho passou pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, assim como pela Rua 750, no Casa de Pedra; a Rua Kansas, no Jardim das Américas; e a Praça Giuliano Abbiati, no Vila Rica/Três Poços, que também recebeu o serviço de roçada. As equipes da SMI também fizeram o trabalho de roçada na Praça Antônio José Moura, no Parque do Contorno. Já o programa Meu Bairro + Limpo, que foi retomado pelo governo municipal este ano, passou pelo Casa de Pedra e a Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do Shopping Park Sul.

Outras localidades que receberam serviços de capina e retirada de mato foram a Rua Sargento Paulo Moreira, Santo Agostinho; a Avenida Beira Rio, no Volta Grande III; a Via Verde, no Vila Mury; os bairros São João e Limoeiro; e os canteiros de acesso ao Jardim Amália e Jardim Normandia.

“Sabemos que o período de chuvas faz o mato crescer em maior velocidade, e por isso estamos com este mutirão. Para agilizar o serviço, contratamos mais 100 pessoas para trabalhar na capina, roçada e retirada de mato e entulhos. Com isso, vamos poder manter mais gente nas ruas, revezando mas sempre trabalhando. Temos o compromisso de fazer de Volta Redonda a cidade em que todos sonhamos viver, e não medimos esforços para isso”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.