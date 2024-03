Levantamento mostra que nos dois primeiros meses de 2024 houve crescimento de 12,83% nos procedimentos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/03/2024 10:22

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB) passa por obras de ampliação e voltou a ser referência para a população quando o assunto é atendimento, batendo constantemente novos recordes na realização de cirurgias.

De acordo com o levantamento feito pelo HSJB, os dois primeiros meses de 2024 registraram novos recordes de procedimentos cirúrgicos, com um total de 888 cirurgias – um crescimento de 12,83% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizados 787 procedimentos. Na comparação entre fevereiro de 2024 e de 2023, o crescimento foi de 12,71% – 399 e 354 cirurgias, respectivamente.

Nos comparativos de janeiro/fevereiro deste ano com o período equivalente do ano anterior, destacam-se setores como o de gineco-obstetrícia, que saltou de 110 para 182 cirurgias (aumento de 64,45%); traumato-ortopedia, de 211 para 239 (crescimento de 13,27%); cirurgia geral, que foi de 152 para 167 (9,87% a mais); e oftalmo, que teve duas cirurgias realizadas em janeiro e fevereiro do ano passado, e aumentou para 25 este ano (aumento de 1.150%). O São João Batista também realizou neurocirurgias e cirurgias torácicas e vasculares, entre outras.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, disse que esses recordes são fruto, entre outros fatores, da dedicação de toda a equipe do HSJB.

“Foi com muita tristeza que encontramos o São João Batista naquela situação lastimável em 2021. Mas não desanimamos, todos os funcionários se dedicaram a reconstruir o hospital. Recuperamos a estrutura, voltamos a oferecer um atendimento de qualidade, e o resultado está aí, com seguidos recordes na realização de cirurgias”, afirmou.

Referência

Para melhorar ainda mais o atendimento à população, o HSJB está passando por obras de ampliação, com a construção de um prédio anexo de cinco andares onde serão instalados – entre outros setores – um centro cirúrgico, a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao segundo piso do atual prédio.

A fim de melhorar a vida do maior número de moradores, o hospital tem realizado mutirões de cirurgias durante os finais de semana, como as quatro Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono realizadas no último sábado (2). Esses mutirões de cirurgias eletivas ajudam a não sobrecarregar a unidade nos dias úteis, em que outros procedimentos do mesmo tipo já estão agendados e sempre existe a possibilidade de realização de cirurgias de emergência.

“O Sebastião Faria e a equipe do hospital estão de parabéns por conseguirem com que o São João Batista voltasse a ser referência na região. Seguimos investimento na saúde, é um compromisso nosso desde o primeiro dia de governo, e logo teremos um hospital ampliado para que os recordes de cirurgias continuem a serem batidos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.-