Cursos profissionalizantes do primeiro semestre de 2024 terão início na próxima segunda-feira (11)Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/03/2024 16:31

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), ligada à Prefeitura de Volta Redonda, realizou na última terça-feira (5), em sua sede, a aula inaugural dos cursos profissionalizantes que serão realizados pela instituição no primeiro semestre de 2024, a partir da próxima segunda-feira (11). Realizada pela instrutora que dará o curso de empreendedorismo, Núbia de Paula, a aula contou com a presença dos alunos inscritos e do presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira; da diretora-social Ethiene Correia, e da coordenadora do projeto “Volta Redonda Formando Profissionais”, Maria Helena Avelino Coordenação.

“A aula foi um incentivo aos nossos atuais cursistas de que acreditar é sempre o melhor caminho para começar a realizar; de que, se alguém disser que você não pode, essa é a motivação que você precisa para provar o contrário”, disse Maria Helena, acrescentando: “Os alunos ficaram muito impactados com a apresentação e compreenderam que acreditar em si mesmo é o princípio de tudo aquilo que chamam de sucesso”.

O presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, elogiou os profissionais que fazem parte do time de instrutores e deu uma palavra de incentivo aos alunos.

“Eu me coloco à disposição para oferecer todo o apoio possível a fim de que os alunos possam aproveitar essa oportunidade para seu crescimento profissional e inserção no mercado de trabalho”, disse.

Cursos

Os cursos profissionalizantes oferecidos pela Fundação Beatriz Gama são os de confeitaria; corte e costura; estética corporal; organização de eventos; mecânica de autos; depilação; cabelereiro; manicure com aplicação de acrigel; maquiagem; e empreendedorismo. Eles têm duração de quatro meses e a carga horária será de três horas semanais – exceto o curso de cabeleireiro, que terá seis horas por semana.

Cada turma terá 20 alunos e a sede da FBG vai abrigar a maioria dos cursos, sendo que alguns deles acontecerão no Cras Siderlândia e na Estação Cidadania (Cras Vila Rica/Tiradentes). Em 2023, os cursos oferecidos pela instituição tiveram mais de 500 alunos formados.