Captura ocorreu minutos após a denúncia no grupo no WhatsApp criado pela secretaria de Ordem Pública - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 07/03/2024 14:10

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, prenderam na quarta-feira (6) um homem suspeito de furtar uma loja na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. A captura aconteceu minutos após o crime, depois dos agentes receberem denúncia de um grupo no WhatsApp criado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que serve para contato entre as forças de segurança, moradores e comerciantes locais.

Câmeras do estabelecimento flagraram o furto. Logo após o suspeito fugir, uma mensagem e o vídeo do flagrante foram enviadas ao grupo de WhatsApp. Através das características e com apoio do sistema de monitoramento por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), os agentes em patrulhamento conseguiram encontrar o suspeito, que havia saído do sistema prisional há cerca de um mês, na Rua Neme Felipe, também no bairro Aterrado. Com ele foram encontradas as duas mangueiras levadas da loja. O homem foi levado à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), onde foi indiciado por furto a estabelecimento comercial.

Agilidade no atendimento às ocorrências

A Semop administra dezenas de grupos em aplicativos de conversa em vários bairros da cidade. O objetivo é facilitar a comunicação com moradores e comerciantes locais. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que esses grupos auxiliam diretamente no tempo de resposta das ocorrências, porém eles não substituem os canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

“A gente trabalha para que o crime não ocorra, mas se eles acontecerem, trabalhamos mais ainda para que não se tenha a certeza da impunidade. Mais uma vez tivemos êxito em responsabilizar o suspeito de um crime, graças à participação da população, ao monitoramento da Ordem Pública e ao rápido tempo de resposta do Sistema Integrado de Segurança. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, concluiu o secretário.