Volta Redonda conquistou nota máxima na avaliação, referente a 2023Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/03/2024 18:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Casa do Empreendedor Délio Avellar, recebeu nessa quarta-feira (6) o Selo Ouro de Referência em Atendimento, que é o prêmio máximo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A premiação é uma iniciativa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e só leva o Selo Ouro quem consegue cumprir todas as metas propostas durante o ano de referência em um prazo determinado.

De acordo com a coordenadora Técnica da Casa do Empreendedor e Administradora do REGIN, Cristina Moura, entre os 68 municípios participantes, apenas três conseguiram a nota máxima na avaliação e Volta Redonda foi um deles.

“Passamos por avaliações, que eles chamam de evidências, como número de atendimentos; cliente oculto, quando uma pessoa enviada pela entidade se passa por cliente para analisar o atendimento; palestras para os microempresários; treinamento da equipe; entre outras. Ao todo são 24 tarefas”, contou, reforçando que Volta Redonda levou o prêmio máximo no primeiro ano de adesão.

Cristina Moura esteve no centro de convenções Expo Mag, no Centro da capital carioca, para receber a premiação, junto com toda equipe da Casa do Empreendedor. “A participação de todos é importante como incentivo para continuar com o atendimento de excelência que pode nos levar ao Selo Diamante, de âmbito nacional, com premiação em Brasília”, falou.

“Tenho orgulho de toda essa equipe. Ficamos na frente até de grandes cidades como Niterói, na região Metropolitana do Rio. Agora, em 2024, vamos nos dedicar para cumprir as tarefas propostas pelo Sebrae para concorrer ao Selo Diamante de Referência em Atendimento”, afirmou o coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da Jucerja Volta Redonda, Haroldo Fernandes. “Quero ver todos em Brasília ganhando o prêmio máximo a nível nacional”, reforçou.