Apresentação, com a pianista Ritta Mendonça, será no Teatro Gacemss I, às 20h - Divulgação

Publicado 05/03/2024 17:02

Volta Redonda - O centro cultural Gacemss apresenta, no Dia Internacional da Mulher - 8 de março, a próxima sexta-feira - o musical “Chiquinha Gonzaga, Uma Mulher Além do Tempo”. A apresentação, com a pianista volta-redondense Ritta Mendonça, será no Teatro Gacemss I, às 20h, com ingresso promocional de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados na ação serão doados à Associação de Mulheres ‘Mariana Crioula’, ONG localizada em Volta Redonda dedicada a acolher e empoderar mulheres negras.

“Chiquinha Gonzaga, Uma Mulher Além do Tempo” é uma ação cultural em que o GACEMSS abre suas portas para homenagear a mulher na cultura, tendo como ícone uma importante personalidade feminina da história e cultura brasileira, Chiquinha Gonzaga. A ação terá uma solenidade sobre a importância do tema, seguido da apresentação do espetáculo musical.

A apresentação musical destaca o protagonismo feminino sobre diferentes ângulos, como a independência artística, já que Chiquinha foi uma compositora e pianista autônoma, buscando independência em uma sociedade que, na época, limitava a participação das mulheres nas artes; a quebra de estereótipos, uma vez que ao se separar do marido, Chiquinha desafiou normas sociais rígidas, mostrando que as mulheres podiam buscar a felicidade pessoal e profissional além das expectativas tradicionais; o engajamento feminista, onde suas músicas muitas vezes refletiam temas femininos e as experiências das mulheres, contribuindo para a expressão artística e a conscientização sobre as questões de gênero;e a educação musical: uma vez que Chiquinha Gonzaga dedicou-se à promover o acesso das mulheres à formação artística e musical, o que foi crucial para o empoderamento feminino na sociedade da época.



Ao difundir esses aspectos, o espetáculo dialoga com mulheres de diferentes gerações, se destaca pelo caráter histórico-cultural e sensibiliza pela intensidade emocional da obra.



Chiquinha Gonzaga

Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Pioneira musicista, Chiquinha foi a primeira mulher a reger uma orquestra popular no Brasil combinando o popular com o erudito. Foi autora da primeira marchinha de carnaval com letra, "Ó Abre Alas" e, também, fundadora, sócia e patrona da SBAT - Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, ocupando a cadeira n.º 1.



Ritta Mendonça

Ritta Mendonça é uma pianista com mais de 50 anos dedicados à música. Com formação técnica em piano clássico pela Faculdade de Música da UFRJ, também se aproximou do estilo popular. Para Ritta, a música tem um poder de cura e de transformação. Assim, dedica-se a trabalhos sociais, artísticos e de musicoterapia.

Serviço:

Apresentação musical “Chiquinha Gonzaga: uma mulher além do tempo” com a pianista volta-redondense Ritta Mendonça – em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Dia: 8 de março (sexta)

Horário: 20h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

Realização: GACEMSS

Ingressos – Site Ingresso Digital

https://ingressodigital.com/evento/11133/Chiquinha_Gonzaga__Uma_Mulher_Alm_do_Tempo

Inteira: R$ 30 ou 1kg de alimento

Meia: R$ 15 ou 1kg de alimento

Associado do Gacemss: 1kg de alimento