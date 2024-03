Citronela pode ser utilizado como recurso complementar na prevenção à dengue - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/03/2024 13:42

Volta Redonda - O programa Farmácia Viva, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, realizou nesta terça-feira (5) uma oficina de Citronela, para moradores do bairro Volta Grande. Promovida em um espaço da igreja católica localizada ao lado da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro, a capacitação visa oferecer à população um recurso complementar para os cuidados contra a dengue.

“A citronela é um ótimo repelente para mosquitos e ensinamos a fazer um spray com propriedades de repelente de insetos, rápido e prático. Essa oficina faz parte das atividades de Práticas Integrativas e Complementares da secretaria de Saúde, no eixo da Fitoterapia, e já realizamos uma edição no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Vila Rica”, explicou a coordenadora da Área Técnica de Práticas Integrativas da SMS, Fabíola Angelita Martins, que ministrou a oficina junto das profissionais Iara Mediato e Marlete Fraga.

A profissional de saúde Jussara Valentim da Silva Santos, moradora do Retiro, participou da oficina, ajudando na confecção do repelente natural, e elogiou a iniciativa. “Eu achei muito importante, porque o custo é bem baixo e aquelas pessoas que não têm recursos para comprar um repelente podem estar fazendo o seu repelente em casa”, disse.

A coordenadora Fabíola citou que mais uma oficina está prevista para ser realizada em aproximadamente 15 dias, na Farmácia Viva, na Fundação Beatriz Gama, bairro Retiro.

“Estamos com várias frentes de atuação no combate e prevenção à dengue, realizando visitas às residências, disponibilizando centros de hidratação, orientações, entre outras ações, e a produção de um repelente natural é mais uma opção para que o morador possa se proteger contra o mosquito. E a Farmácia Viva tem esse papel, de promover práticas integrativas e complementares, beneficiando a população”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Localizado na Fundação Beatriz Gama (FBG), no bairro Retiro, o Farmácia Viva é um modelo de farmácia que inclui desde o cultivo da planta medicinal, envolvendo a cadeia produtiva com a agricultura local, até o produto final que é o fitoterápico, medicamento com plantas medicinais. O público-alvo é formado por usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), por meio da Atenção Primária. O laboratório de beneficiamento será na Fundação Beatriz Gama, e a dispensação nas farmácias das unidades de saúde.