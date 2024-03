Carnês já foram enviados para as residências e a segunda via pode ser acessada pela internet, no site da prefeitura - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/03/2024 16:24

Volta Redonda - O desconto de 8% para pagamento em cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 de Volta Redonda vai até esta sexta-feira (8). De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), os contribuintes também podem parcelar em até seis vezes. Os carnês já foram enviados para as residências e a segunda via pode ser acessada pela internet, no site da prefeitura: voltaredonda.rj.gov.br/iptu. “Os moradores já estão recebendo seus carnês em casa. É um modelo mais sustentável, com menos papel, e quem precisar pode pegar a segunda via do carnê de forma online”, frisou a subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli. De acordo com o calendário, para quem optar por parcelar o pagamento poderá dividir em seis parcelas, com vencimento da primeira cota também no dia 8 de março. As demais parcelas terão os seguintes vencimentos: 9/4 (cota 2); 9/5 (cota 3); 7/6 (cota 4); 9/7 (cota 5); e 8/8 (cota 6). “Estar em dia com a cidade é ajudar o Poder Público a realizar melhorias para a população, com melhorias em hospitais, escolas, praças públicas e muitos outros espaços e serviços para o cidadão. Juntos conseguimos muito mais para nossa cidade”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto. fotogaleria

