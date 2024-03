Construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa representa investimento total de R$ 16 milhões - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/03/2024 10:11

Volta Redonda - As obras das futuras instalações do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa Dona Munira Arbex Francisco, no bairro Roma, em Volta Redonda, estão na fase do levantamento das cortinas de contenção do terreno, após a conclusão, na última semana, das sapatas (blocos de concreto armado construídos na parte inferior do alicerce) que integram as fundações do futuro prédio.

Segundo a empresa responsável pela empreitada, a MMC Engenharia, a contenção do lado direito já foi concluída; agora, a estrutura de concreto e aço está sendo erguida nos fundos do terreno, que passou por um corte de até nove metros de altura para deixar plano todo o espaço onde será construído o edifício. Depois, a parte esquerda também receberá a cortina de contenção.

Em paralelo, a empresa tem executado os projetos de detalhamento da estrutura metálica, para fazer a compra do material e prosseguir com a montagem. Uma das próximas etapas inclui a instalação de chapas de aço sobre as fundações, para instalação dos pilares metálicos.

Todo esse trabalho tem sido realizado em meio aos desafios encontrados durante as obras, como as três minas d’água que foram encontradas durante as escavações para as fundações. Por esse motivo, duas bombas funcionam no local em tempo integral e foi construído um sistema de drenagem permanente que ajuda agilizar os trabalhos e será aproveitado pela futura construção, que tem um investimento total de R$ 16 milhões.

Atenção especial aos idosos

Com um total de sete pavimentos, o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa Dona Munira Arbex Francisco – batizado em homenagem à mãe do prefeito Antonio Francisco Neto e do deputado estadual Munir Neto – terá capacidade para atender 140 idosos, oferecendo serviços semelhantes aos do Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Alzheimer.

A unidade vai oferecer três serviços, no total: uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para 50 pessoas; três Casas Lares para 28 moradores idosos; e um Centro Dia que irá atender a 62 idosos. O andar térreo vai contar com recepção, hall de circulação vertical com dois elevadores, canto ecumênico, auditório com capacidade para 120 pessoas e um centro de reabilitação e fisioterapia. O terceiro pavimento terá uma cozinha com refeitório para 60 pessoas, lavanderia e salas de atividades individuais e coletivas. O quarto e quinto andares serão destinados para a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com dez suítes, sala de repouso e de vídeo e uma varanda coletiva.

O sexto andar receberá as três Casas Lares, com 11 suítes, sala de estar, cozinha com sala de refeições, sala de vídeo e de descanso e uma varanda. O Centro Dia, com salas de atividades e repouso, será instalado no sétimo pavimento. Por fim, o Centro também terá área externa, espaço gourmet com churrasqueira e área descoberta com jardim e para caminhadas. Todo o prédio terá refrigeração central, e os cômodos terão ventilação, iluminação natural e mobiliário adequado para os idosos.

“Nossos idosos merecem uma dedicação e cuidados espaciais, como é o caso do pioneiro Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Alzheimer – que terá uma unidade nessa nova instituição. A construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa reforça nosso compromisso com essa parcela tão importante da população de Volta Redonda, que não pode ser esquecida”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.