Hospital recebeu seis residentes para Clínica Médica, cinco para Pediatria, e dois para Cirurgia Geral - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 01/03/2024 17:01

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta sexta-feira (1º) os 13 novos residentes aprovados para o programa de residência médica da unidade. A recepção aconteceu no auditório do anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). De acordo com o diretor médico do hospital, o médico Rogério Almeida, são seis residentes para Clínica Médica, cinco para Pediatria, e dois para Cirurgia Geral.

“A notícia boa é que neste ano a gente teve um aumento de duas vagas para residência de Clínica Médica e de uma vaga para Pediatria. Foi aprovado esse aumento do número de vagas em assembleia nacional, sem nenhuma restrição, o que mostra que a gente está no caminho certo, sempre buscando qualidade e sempre fazendo jus à característica principal do hospital, que é um hospital que tem certificação de ensino”, explicou Rogério.

Durante a recepção, o diretor Rogério Almeida participou da apresentação do hospital aos residentes junto com os médicos Luciano Rodrigues Costa e Amaro Ronaldo Inácio Filho, coordenador e vice-coordenador da Coreme (Comissão de Residência Médica), respectivamente. Eles deram as boas-vindas, falaram um pouco sobre a história do hospital, entre outros assuntos, visando o acolhimento dos recém-chegados.

Lara Thoany Alves, que atuará como residente na Pediatria do hospital, contou que está muito feliz pela oportunidade e diz que sempre sonhou em trabalhar com pediatria, desde o tempo de faculdade.

“Eu sou interna do UniFOA, então rodei aqui no serviço há dois anos, e aí consegui perceber de perto como o hospital é bom, um serviço de ponta, os residentes preceptores são muito capacitados para receber; por isso escolhi o serviço. Muito grata por estar aqui, muito feliz, e espero que consiga contribuir da melhor maneira possível, para continuar fazendo com que o serviço cresça cada vez mais. Tenho certeza que será excelente para minha formação como pediatra, para ajudar a população”, contou Lara.

De acordo com o diretor Rogério Almeida, a residência médica tem uma grande importância para o hospital, pois ela exige da unidade profissionais qualificados que, acima de tudo, gostem de ensinar.

“O residente busca desse profissional o aprendizado; ele pergunta, quer agregar conhecimento. E quando a gente tem uma equipe voltada para o ensino, para a residência médica, essa residência médica significa qualidade para um hospital. Uma das características principais do nosso hospital é que a gente tem uma equipe que gosta de ensinar, está voltada para o ensino e sempre atualizada, buscando na gestão a qualidade, melhorias, inovação, tecnologias. E o mais importante: em um hospital que oferece programa de residência médica que busca qualidade, o mais beneficiado com isso é o paciente”, explicou o diretor-médico.

Formatura dos programas de residência médica

O Hospital Munir Rafful, por meio da Comissão de Residência Médica, também realizou nesta semana a cerimônia de formatura dos novos médicos especialistas. O evento contou com a participação de 13 profissionais que concluíram seus programas de residência nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica e Pediatria. O evento reuniu coordenadores, diretores, familiares e amigos dos formandos.

“É um momento muito especial para nós, a conclusão de mais um grupo de residentes é um marco educacional e um testemunho do comprometimento da nossa gestão em proporcionar educação médica de qualidade, elevando constantemente os padrões de atendimento médico para nossa população”, destacou a diretora-geral do HMMR, Márcia Cury, ressaltando que o Programa de Residência Médica do Hospital do Retiro teve início em 2009 e, desde então, tem sido fundamental na vida profissional de diversos médicos que passaram pelo programa.