Com o suspeito e o comparsa presos, PMs encontraram drogas, dinheiro e um rá comunicador - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/02/2024 17:09

Volta Redonda - Policiais militares do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) prenderam por volta de 14h20 desta quinta-feira (29) um homem de 29 anos, identificado como “Coelho”, que, segundo as informações da Polícia Militar, seria um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região. O preso também seria gerente do tráfico de drogas no bairro Jardim Belmonte, onde ocorreu a prisão.

De acordo com a PM, as guarnições receberam informações de que estaria havendo tráfico de drogas em frente a um bar na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte. Ainda segundo as informações, “Coelho” estaria indo abastecer o ponto de venda de drogas e recolher o dinheiro do tráfico.

As equipes foram até o local e realizaram um cerco, prendendo “Coelho” e mais um elemento. Com os dois foram encontrados 60 pinos de cocaína de R$ 20, com descrição "CV - Comando Vermelho Porradão JB STR"; R$ 935 em espécie; e um rádio transmissor.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.