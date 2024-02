Serão disponibilizadas 40 vagas para alunos do 4º ao 7º ano do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino - Divulgação/Secom PMVR

Serão disponibilizadas 40 vagas para alunos do 4º ao 7º ano do Ensino Fundamental na rede municipal de ensinoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/02/2024 11:34

Volta Redonda - O projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, realiza nesta sexta-feira (1o) inscrições para novas turmas de bailarinos. Estão disponíveis 40 vagas para alunos que estejam cursando do 4º ao 7º ano do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino, e que tenham conhecimento em Ballet Clássico. As aulas acontecerão na Escola Municipal Minas Gerais, no Retiro.

“É importante frisar que só poderão participar da prova de seleção alunos com conhecimento mínimo de dois anos de Ballet. É requisito obrigatório”, ressaltou a professora Izabel Santos Leal, que coordena o projeto de ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea a alunos da rede municipal.

As inscrições serão realizadas das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Departamento Pedagógico da secretaria de Educação (Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói). A coordenadora Izabel lembra que, para se inscrever, é necessário levar cópia da certidão de nascimento do(a) candidato(a); declaração de escolaridade atualizada; e uma foto 3x4 atualizada.

Provas

Os alunos inscritos farão uma prova prática, sendo avaliados em coordenação motora, musicalização, ritmo e flexibilidade por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança e música.

A prova será aplicada no dia 8 de março na Escola Minas Gerais (Rua Vouga, nº 122, Retiro). O horário da prova é marcado no ato da inscrição. Mais informações pelo telefone 3356-7000.