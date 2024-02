Suspeito simulou convulsão ao ser abordado pelos policiais, mas logo voltou ao normal e confessou ser 'olheiro' - Reprodução/PCERJ

Suspeito simulou convulsão ao ser abordado pelos policiais, mas logo voltou ao normal e confessou ser 'olheiro'Reprodução/PCERJ

Publicado 29/02/2024 10:29 | Atualizado 29/02/2024 10:43

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante, por volta de 15h30 desta quarta-feira (28), um homem suspeito de ser “olheiro” do tráfico de drogas no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.



O homem foi detido ao lado da quadra poliesportiva na Avenida Santa Rosa, e estava com um telefone celular e um rádio comunicador, monitorando a presença dos policiais na localidade.



Ao ser abordado pelos agentes, o homem simulou uma convulsão, mas ao perceber que não escaparia da prisão, voltou subitamente ao normal e confessou aos policiais que pertenceria à facção criminosa Comando Vermelho, e que estava trabalhando como olheiro do tráfico, recebendo R$ 100 por um plantão de 12 horas.



O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.