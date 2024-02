Participaram 25 crianças com idades entre 9 e 13 anos, atendidas pelo Cras do bairro Mariana Torres - Jean Alves/Semop PMVR

Publicado 28/02/2024 11:12

Volta Redonda - A Guarda Mirim de Volta Redonda, iniciativa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que ocorre por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), retomou suas atividades. Nessa terça-feira (27), uma aula inaugural foi realizada na Ilha São João. Participaram 25 crianças com idades entre 9 e 13 anos, atendidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Mariana Torres.

Um ônibus da Guarda Mirim buscou os novos alunos no Cras. A bordo, além da alegria pela participação, a curiosidade em aprender saltava aos olhos dos pequenos, que foram guiados pelos educadores legais do projeto. Já na Ilha São João, as crianças foram recebidas pelo corregedor e inspetor da GMVR, Valdo Rocha que, com a ajuda do guarda municipal Mathias, passou orientações a eles sobre Ordem Unida, instrução militar ligada à prática da chefia e liderança e à criação de reflexos de disciplina. Após as atividades, um lanche foi servido e o grupo retornou para casa.

“Achei um projeto bem legal, educativo. Aprendi muitas coisas novas. Gostei do primeiro dia e espero que continue assim”, disse Ronan Benedito, de 12 anos.

Samuel Henrique, de 11 anos, que sonha em ser policial, falou sobre como foi a experiência de ter participado do retorno do projeto. “Eu quero ser policial. Acho legal, porque eles protegem a gente”, afirmou.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a Guarda Mirim integra o projeto da Semop “Cidadão em Construção”, que vai reativar a Minicidade do Trânsito, espaço localizado no interior da Ilha São João. Com isso, crianças e adolescentes de Volta Redonda receberão, de forma lúdica, orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito.

“A Guarda Mirim foi um projeto criado por nós, em 2009, enquanto comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, e é imprescindível para uma formação cidadã. Temos histórias de pessoas que foram transformadas pelo projeto, que ajudam a construir o futuro da cidade, com importantes noções de cidadania, educação no trânsito, primeiros socorros, saúde pública, prevenção contra as drogas. Entendemos que os mais jovens são multiplicadores dessas informações e de boas práticas”, afirmou Luiz Henrique.

A Guarda Mirim conta com apoio da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social). Já a Minicidade do Trânsito terá as parcerias das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e Educação (SME).