Oficinas dos Cras vão mostrar as habilidades que os inscritos nas oficinas podem aprender para gerar rendaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/02/2024 20:56

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda vai levar ao bairro Vila Mury, nesta quarta-feira (28), as oficinas gratuitas dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social). O evento Inclusão Produtiva em Ação será aberto ao público, das 9h às 15h, na Praça Namem Cury, localizada na Avenida Amazonas.

Os instrutores das oficinas dos Cras vão mostrar as habilidades que os inscritos nas oficinas podem aprender para gerar renda. O público presente também poderá entender como ocorrem os encontros e aproveitar os serviços, como corte de cabelo e barbeiro. As outras oficinas são de artesanato, serigrafia, corte e costura, massagem, design de sobrancelhas e culinária, além do projeto Novos Horizontes.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, explica que as oficinas visam fortalecer a autonomia dos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social e oferecer qualificação para o mercado de trabalho.

“Principalmente para os usuários que estão em vulnerabilidade social, é importante oferecer, além da qualificação, o resgate da autoestima de quem participa das oficinas”, disse Marlene.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, é essencial capacitar a população. “O objetivo é proporcionar oportunidade para que as famílias em situação de vulnerabilidade e fragilidade de vínculos possam gerar renda, além de as oficinas fortalecerem a convivência entre as pessoas da comunidade”.

Na Vila Mury também está localizado o Centro de Inclusão Produtiva (CIP), localizado na Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis, nº 289. O espaço está aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.