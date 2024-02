Golpista de 24 anos comprava mercadorias falsificando comprovantes de Pix e depois revendia produtos - Divulgação/PCERJ

Golpista de 24 anos comprava mercadorias falsificando comprovantes de Pix e depois revendia produtosDivulgação/PCERJ

Publicado 27/02/2024 11:33 | Atualizado 27/02/2024 12:03

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante na tarde desta segunda-feira (26) um jovem de 24 anos, no bairro Monte Castelo, pelo crime de estelionato. O rapaz havia adquirido várias mercadorias - incluindo peças de carne embalada, bebidas alcóolicas e outros itens - usando o golpe do falso comprovante de Pix.



De acordo com as informações da Polícia Civil, os agentes tomaram conhecimento de que diversas mercadorias adquiridas de forma fraudulenta em um supermercado no bairro Retiro seriam entregues na residência do suspeito, no bairro Monte Castelo. Com isso, os policiais localizaram o veículo de aplicativo contratado pelo acusado para fazer a entrega dos itens e foram até local, por volta de 15h30.



Ao notar a presença dos policiais civis, o golpista ainda tentou se esconder em uma barbearia, mas foi capturado pelo agentes. O acusado afirmou aos policiais que havia adquirido um programa que falsificava comprovantes de Pix. Ele escolhia os produtos, finalizava as compras e enviava os comprovantes confeccionados em seu próprio aparelho celular.



As mercadorias em grande maioria eram carnes nobres de alto valor, que eram revendidas pelo estelionatário bem abaixo do valor de mercado. Segundo informou a Polícia Civil, o mercado lesado contabilizou na última semana mais de R$ 4 mil em prejuízo.