Com veículo cedido pelo Governo do Estado do Rio, será possível dobrar a cobertura diária nos bairros - Cris Oliveira/Secom PMVR

Com veículo cedido pelo Governo do Estado do Rio, será possível dobrar a cobertura diária nos bairrosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/02/2024 20:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo em ações de combate e prevenção à dengue. Para reforçar os trabalhos que visam evitar a proliferação do Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya – o governo municipal terá um segundo carro fumacê UBV (Ultra Baixo Volume) circulando pelas ruas a partir desta segunda-feira (26). Como o veículo cedido pelo Governo do Estado do Rio vai continuar na cidade, será possível dobrar a cobertura diária nos bairros.

O carro fumacê UBV da prefeitura passou por testes na tarde desta segunda-feira, no bairro Aero Clube, Barreira Cravo e Voldac. Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, o novo veículo é uma caminhonete que estava a serviço da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e que foi adaptado para receber o equipamento. Ainda de acordo com ela, já foi definido por quais bairros o veículo passará durante esta semana.

“O combate à dengue precisa ser ininterrupto nessa época do ano, e com o segundo carro fumacê UBV poderemos ampliar nossa cobertura. Serão dois veículos à disposição do município, e isso vai trazer mais segurança à população”, disse a coordenadora.

O prefeito Antonio Francisco Neto também comentou a novidade. “Nós estamos tratando a questão da dengue com a seriedade que ela merece, tanto que nosso trabalho – em que vários setores do governo municipal atuam em conjunto, tendo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) à frente – foi reconhecido e elogiado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Nós podemos ver o quanto o carro fumacê tem sido importante para impedir a proliferação do Aedes, e por isso nos empenhamos para adaptarmos um veículo da própria prefeitura a fim de ampliar a cobertura na cidade”, declarou.

Cronograma do fumacê UBV em Volta Redonda

Com dois veículos fazendo o serviço, a programação do fumacê UBV para a semana é a seguinte: nesta segunda-feira (26), à tarde, ele passará pelo Jardim Belvedere, Voldac, Aero Clube e Barreira Cravo; na terça-feira (27), a programação inclui toda a região do Vila Brasília, Volta Grande, Ilha Parque e Parque das Ilhas (manhã), além de Niterói, Vila Mury, Jardim Cidade do Aço e Três Poços na parte da tarde.

Na quarta-feira (28), o veículo retornará à região do Vila Brasília (mais uma vez pela manhã) e na região do Roma; à tarde o trajeto inclui todo o Açude (do I ao IV), além dos bairros Vila Rica, Vista Verde e Jardim Tiradentes. Na quinta-feira (29), a agenda prevê a passagem pelo Caieiras, Brasilândia, Parque do Contorno, Jardim Amália, Jardim Normândia e Morada da Colina (manhã), mais Santa Rita do Zarur, São Geraldo, São João, Colina e Laranjal (tarde). E na sexta-feira (1º de março), o fumacê passará pelos bairros Candelária, Pinto da Serra e São Sebastião (manhã).