Suspeito se rendeu após perceber a chegada da viatura da GMVR e foi encaminhado para a 93a DPReprodução/GMVR

Publicado 26/02/2024 11:20

Volta Redonda - Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) flagraram na noite deste sábado (24) um homem roubando aparelhos de ar condicionado da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda.



Em ronda pela área, os guardas municipais notaram a falta de condensadores no posto, e perceberam que os suportes estavam espalhados pelo chão. Em contato com a coordenação do posto, a responsável comprovou a falta dos aparelhos, e afirmou que houve o registro da movimentação de homens suspeitos, na parte externa da unidade, durante o período da tarde.



Os agentes seguiram monitorando o local, sendo informados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre a entrada de um indivíduo na unidade, por volta de 23hs. Os GMs seguiram para o local, onde um dos indivíduos foi preso em flagrante por furto. As câmeras de segurança da unidade registraram o momento em que o indivíduo percebe a chegada da viatura da GMVR e caminha em direção aos agentes com os braços levantados, se redendo.



O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.

