Inscrições estão abertas até o próximo dia 1º de março para capacitação nas áreas de Design e TecnologiaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 23/02/2024 17:36 | Atualizado 23/02/2024 17:43

Volta Redonda - A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) vai levar para o Centro Oportunizar e para o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Nova Primavera os cursos da Co.liga Digital, escola virtual de Economia Criativa. As inscrições estão abertas até o próximo dia 1º de março para capacitação nas áreas de Design e Tecnologia pelo link https://forms.gle/Zgq2PpuCHtWv5vvP8. Os cursos são voltados para jovens de 14 a 29 anos.

Os interessados podem escolher entre Design Gráfico, Design para Web, Design aliado à Fotografia e Tecnologia, e todos seguem uma programação com duração de 20 horas, divididas em quatro dias. A cada dia de curso o jovem recebe um certificado. Os candidatos que optarem pelas aulas no Centro Oportunizar farão o curso escolhido nos dias 6, 7, 13 e 14 de março; e quem escolher o Cras Nova Primavera terá aulas nos dias 1º, 5, 8 e 12 de março.

O Centro Oportunizar, quiosque localizado na Rua 16, na Vila Santa Cecília, e o Cras Nova Primavera, que fica na Praça Ponciano Guimarães, nº 51, no bairro Nova Primavera, contam com toda estrutura necessária para realização do curso – computadores, fones e acesso à Internet.

“Os cursos são gratuitos, on-line e autoinstrucionais. Porém, a realização das aulas em um espaço físico proporciona ao jovem a interação com os colegas de curso, facilita a troca de conhecimento e auxilia no foco e na disciplina. Além disso, esses espaços ampliam a oportunidade para quem não tem acesso aos equipamentos e internet necessários para se capacitar”, disse a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

A Co.liga, plataforma digital implantada em Volta Redonda em agosto de 2022 por meio de parceria entre a CoordJuv, Fundação Roberto Marinho (FRM) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), tem como propósito preparar os jovens para o mercado de trabalho e fomentar a área da Economia Criativa.