Ações com o auxílio de drones estão entre as iniciativas Agência Fiocruz de Notícias Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - As ações de combate à dengue em Volta Redonda ganharam destaque esta semana no site da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O trabalho intersetorial comandado pela prefeitura foi elogiado na Plataforma IdeiaSUS Fiocruz, dentro da seção Prática do Dia. Segundo a Agência Fiocruz de Notícias, ações como o mapeamento das caixas d’água – inclusive com o auxílio de drones – e disponibilização de telas de proteção estão entre as iniciativas que ajudam a evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Outras ações destacadas pela Fiocruz são: a ampliação dos horários de atendimentos nas unidades de Atenção Primária à Saúde, com a implantação de centros de hidratação; a incorporação de novos agentes de combate a endemias; a divulgação maciça de vídeos e folders educativos para a população sobre os 10 Minutos Contra a Dengue; e a qualificação dos profissionais da Rede de Atenção à Saúde no manejo clínico da dengue. A matéria pode ser conferida no link https://agencia.fiocruz.br/plataforma-ideiasus-fiocruz-destaca-trabalho-intersetorial-no-combate-dengue-em-volta-redonda.

Vale destacar, ainda, que muitas dessas ações fazem parte da força-tarefa de combate à dengue montada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, que já passou por nove bairros (Sessenta, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube, Água Limpa, Siderópolis e Eucaliptal, onde as equipes estão percorrendo desde o início da semana). Além das ações da força-tarefa, a SMS prossegue com o fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) percorrendo os bairros da cidade e, no final da última semana, o município recebeu diversos insumos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), incluindo medicamentos e materiais utilizados no atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação de dengue.

Trabalho em conjunto

O comitê de combate à dengue e outras arboviroses montado pela Prefeitura de Volta Redonda tem a participação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio das vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, da Atenção Primária à Saúde, dos laboratórios e da Rede de Urgência e Emergência, todas de forma permanente; e diversos setores de governo municipal, entre eles o Conselho Municipal de Saúde (CMS) e as secretarias de Comunicação (Secom), Educação (SME), Infraestrutura (SMI), Meio Ambiente (SMMA) e Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag).

O trabalho realizado em Volta Redonda – considerado uma “notável experiência” pela Fiocruz, vai ao encontro – segundo a instituição – da convocação realizada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, em recente pronunciamento para que a população brasileira, governos, estados e municípios se mobilizem no enfrentamento à dengue.

“Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue”, declarou a ministra na ocasião, enfatizando que o Ministério da Saúde ampliou em R$ 1,5 bilhão o repasse de recursos para estados e municípios.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, o reconhecimento dos esforços no combate à dengue em Volta Redonda serve de estímulo para reforçar a união entre os setores do governo municipal e os trabalhos de prevenção e conscientização.

“Sabemos que o combate à dengue não é fácil, mas não desistimos, e ter nosso trabalho ganhando destaque nos dá mais ânimo. Estamos com a força-tarefa nas ruas visitando as casas, as unidades de saúde abertas para o atendimento imediato, e com o horário ampliado para atender à demanda. Já começamos o repasse dos insumos recebidos pelo Governo do Estado, e seguimos com as campanhas de conscientização. Vamos fazer nossa parte, e contamos com o apoio da população para vencermos essa guerra, pois os principais criadouros do Aedes ficam nos próprios imóveis”, declarou Neto.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, destacou o apoio recebido pelas várias instâncias do governo. “O combate à dengue precisa da participação de todos, e agradecemos ao prefeito Neto, aos secretários e a todos os funcionários da prefeitura pela parceria. E à população, também”, disse.