Números refletem os investimentos e convênios feitos pela prefeitura de Volta Redonda - Jean Alves/Semop PMVR

Números refletem os investimentos e convênios feitos pela prefeitura de Volta RedondaJean Alves/Semop PMVR

Publicado 24/02/2024 09:52

Volta Redonda - Volta Redonda registrou os menores índices de roubos de rua e furto de veículos nos últimos 20 anos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP). Os roubos de rua, por exemplo, vêm caindo desde 2021, com queda acentuada entre 2022 e 2023. Em 2021 foram 239, enquanto nos anos seguintes foram 140 e 76 registros, respectivamente – uma queda de 45,71%. Os roubos a estabelecimentos comerciais também caíram entre 2022 e 2023. Passaram de 43 para 16, o que corresponde a uma queda percentual de 62,79%. As taxas são as menores de toda a série histórica do ISP, que corresponde de 2003 a 2023.

Outro índice que bateu recorde histórico de queda foi o de furto de veículo. O crime que chegou a ter 436 registros em 2007, atingiu 103 no ano passado. Uma redução histórica de 76,37%. Os dados apontam recordes também na apreensão de drogas nos últimos 20 anos. Foram 791 em 2023, um aumento de 53,29% em comparação com o ano anterior. A queda na criminalidade reflete os investimentos e convênios feitos pela prefeitura.

As reduções nesses índices de criminalidade são atribuídas pelo governo municipal aos investimentos feitos a partir da criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a parceria com o Governo do Estado. A criação da Semop e o convênio com o Estado permitiram o reforço no policiamento (na delegacia e nas ruas pelo Proeis -Programa Estadual de Integração na Segurança), ações estratégicas integradas com uso da inteligência e tecnologia (câmeras e novos equipamentos) que auxiliam os profissionais de segurança a agirem de forma mais eficaz, rápida e efetiva; além da maior participação da população com denúncias.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que, por meio da Semop, Volta Redonda tem hoje um planejamento de segurança completo e que todos os investimentos feitos pelo Poder Público começam a dar resultados.

“A Secretaria de Ordem Pública foi criada em outubro de 2021 para integrar os órgãos de segurança pública do município e promover investimentos que modernizem e auxiliem nas ações de prevenção e repressão às práticas delituosas. Esses investimentos começam a apresentar resultados. É importante ressaltar que esses números recordes correspondem desde a criação do ISP, em 2003. Houve um aumento nos registros de ocorrências, mas os índices de criminalidade continuam caindo. Isso demonstra que nós estamos conseguindo atender melhor a população, estimulando as pessoas a fazerem o registro de ocorrência, o que é importante para o planejamento das forças de segurança”, disse Luiz Henrique.

Semop: estrutura moderna e de integração

A Semop coordena o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a Central de Atendimento Único (CAU) e o serviço de poda de árvores – com foco na segurança primária (prevenção). O secretário lembrou que a segurança pública de Volta Redonda está cada vez mais integrada, tecnológica e à disposição da população.

“Agradeço a parceria do delegado da 93ª DP, doutor Vinícius Coutinho; do comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Ronaldo Martins; do coordenador da Operação Segurança Presente, major Eduardo Silvério; do comandante da GMVR, Silvano de Paula e de todas as equipes envolvidas. Temos muito a avançar, tornando as nossas ações cada vez mais planejadas e integradas. Em breve teremos a suplementação do policiamento em todos os bairros de Volta Redonda, que é um serviço que vai além dos chamados de urgência e emergência (153, 190 e 197), promovendo maior sensação de segurança. A população pode contar conosco, afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, apontou Luiz Henrique.